Подлинность мощей Дмитрия Донского в кремлевском соборе подтвердили

При реставрации в Архангельском соборе Кремля открыли мощи князя Дмитрия Донского, их подлинность подтвердило антропологическое исследование. Об этом сообщил представитель Русской православной церкви, его процитировал ТАСС.

Доступ к мощам открылся из-за повреждения плиты саркофага.

Комплекс исторических сведений и археологический облик захоронения также свидетельствуют о том, что в храме захоронен именно Дмитрий Донской.

Великий князь Владимирский и князь Новгородский Дмитрий жил в XIV веке. Он получил свое прозвище за победу в Куликовской битве близ реки Дон.

Его причислили к лику святых на Поместном соборе Русской православной церкви в 1988 году.

Ранее в Амурской области археологи нашли нетленные мощи монаха XIX века. Они проводили раскопки Албазинского острога.