Победителей «Золотой маски» объявили в Москве

Национальную театральную премию «Золотая маска» вручили в Москве

Фото: РИА «Новости»

В Москве в театре Вахтангова в 30-й раз провели церемонию вручения главной театральной премии «Золотая маска». О мероприятии рассказал Первый канал.

Премию присудили постановкам всех жанров театрального искусства, включая драму, оперу, балет и оперетту и мюзикл.

В номинации лучший драматический спектакль победил проект режиссера Фариды Бикчантаевой «Муть. Мухаджиры».

Лучшей работой режиссера признали спектакль «Чайка», поставленный Львом Долиным в Санкт-Петербургском Малом драмтеатре.

«Золотой маской» отметили лучший спектакль в жанре оперетта/мюзикл «Орел и Ворон» Музыкального театра Красноярска.

В номинации «За лучший актерский дуэт» одержали победу актеры Елизавета Боярская и Игорь Черневич.

Ранее стартовала первая волна прослушиваний артистов в Московском областном театре драмы и комедии. Более 300 анкет из разных регионов поступили художественному руководителю Михаилу Чумаченко.

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