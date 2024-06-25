Победителей «Золотой маски» объявили в Москве
Национальную театральную премию «Золотая маска» вручили в Москве
В Москве в театре Вахтангова в 30-й раз провели церемонию вручения главной театральной премии «Золотая маска». О мероприятии рассказал Первый канал.
Премию присудили постановкам всех жанров театрального искусства, включая драму, оперу, балет и оперетту и мюзикл.
В номинации лучший драматический спектакль победил проект режиссера Фариды Бикчантаевой «Муть. Мухаджиры».
Лучшей работой режиссера признали спектакль «Чайка», поставленный Львом Долиным в Санкт-Петербургском Малом драмтеатре.
«Золотой маской» отметили лучший спектакль в жанре оперетта/мюзикл «Орел и Ворон» Музыкального театра Красноярска.
В номинации «За лучший актерский дуэт» одержали победу актеры Елизавета Боярская и Игорь Черневич.
Ранее стартовала первая волна прослушиваний артистов в Московском областном театре драмы и комедии. Более 300 анкет из разных регионов поступили художественному руководителю Михаилу Чумаченко.