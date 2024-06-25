Прослушивания артистов начались в Московском областном театре драмы и комедии

Первая волна прослушиваний новых артистов прошла в Московском областном театре драмы и комедии. В адрес художественного руководителя Михаила Чумаченко поступило свыше 300 анкет из десятков городов России.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что свои таланты на сцене театра представили свыше 60 артистов. Они читали басни, отрывки драматургических произведений, исполняли песни и танцы.

Худрук Михаил Чумаченко считает прослушивания важной традицией. В 2022 году театральная труппа увеличилась на 12 человек, в 2023-м пришли работать еще два молодых артиста. Результат этого года станет известен уже осенью, когда откроется юбилейный 95-й сезон.

Вторая волна прослушиваний пройдет с 1 по 6 августа. Для участия нужно подготовить отрывок из пьесы и чтецкую программу. Резюме, видеовизитку и фотографии надо отправить на почту artist@motdik.ru

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