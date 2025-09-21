Дык Фук, победитель Интервидения, намерен направить часть выигрыша на благотворительность в России. Об этом он заявил в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале .

«Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», — сказал певец.

Он добавил, что для него было бы большой честью сделать коллаборацию с артистами из России и доучить русский язык. По словам Дык Фука, он хочет «своими руками» написать песню на русском.

Финал Интервидения состоялся на площадке «Live Арена» в Подмосковье 20 сентября. В США заявили, что идея конкурса заключается в защите многополярного мира и традиционных ценностей, чем выгодно отличается от Евровидения.