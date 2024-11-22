«Платят все, а смотрят только богатые». Что делать с ценами на билеты в театр?

Депутат Драпеко поддержала идею Цискаридзе о ценах на билеты в театры

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе заявил о необходимости ограничить цены на билеты в государственные театры. Его идею в беседе с 360.ru поддержала зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Традиционные русские театры с постоянными труппами, оркестрами парламентарий назвала планово-убыточными предприятиями: средств на содержание таких учреждений культуры требуется очень много.

«Всегда, начиная с императорских театров, их содержали за счет казны. И при советской власти, и сегодня театры существуют за счет бюджетных денег. Цены на билеты и сборы от билетов покрывают только часть затрат. Налоги платит все население, в том числе и бедные», — отметила Драпеко.

Депутат добавила, что основную часть налогов в стране собирают как раз с людей среднего достатка.

«Получается, что платят все, а смотрят только богатые. Потому что нормальному человеку при такой бюджетной зарплате просто не на что купить билеты в театр», — обратила она внимание.

Политика в отношении билетов на какое-либо представление, подчеркнула собеседница 360.ru, должна следовать вековым традициям.

«Хлеб и зрелище всегда были главными заботами государственной власти — любой, от древнего Рима до современности. И если мы лишаем людей права посещать театры в связи с непомерной стоимостью билетов, то это может вызвать социальное недовольство», — заключила она.

Цискаридзе в ответ, а вопрос, как бы он решил проблему с ценами на балет «Щелкунчик», ранее назвал выходом из сложившейся ситуации серьезное государственное решение

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе призвал ограничить цены на билеты в государственные театры.

«Поставить границу цен на билеты в государственные театры», — привело его мнение РИА «Новости».