Стало известно, когда откроются продажи билетов на «Щелкунчика» в Большом театре

Продажи на балет «Щелкунчик» в Большой театр могут начаться после 12 декабря

Продажу билетов на новогодний балет «Щелкунчик» в Большой театр могут начать после 12 декабря. Об этом сообщил источник 360.ru.

Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» ранее 20 ноября отмечал, что театр продает билеты на «Щелкунчик» за 50 миллионов рублей для крупных корпоративных клиентов. По данным источника, в массовую продажу билеты так и не поступят.

«Скорее всего, продажи откроются после 12 декабря. Это логично, чтобы перекупщики не могли спекулировать билетами. Целевые спектакли всегда были для всех, это норма. Уверен, что откроют продажи билетов, просто думают о какой-то определенной схеме, чтобы это было прозрачно», — отметил он.

В сервисе продажи билетов Konsierge отметили, что связывались с руководством театра насчет «Щелкунчика». Там заявили, что билеты будут, но нужно подождать.

При этом афиша на сайте Большого театра обновилась до 31 декабря. На исторической сцене, где ставят «Щелкунчика», после 14 декабря спектакли не назначены.

В прошлом году места в очереди за билетами на балет продавали за 100 тысяч рублей ближе к кассам, а в середине — дешевле. Москвичи жаловались на многочасовую очередь в театр. После этого в Сети появились объявления о продаже мест в очереди, стоимость которых варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей. Столичная прокуратура провела проверку, злоумышленников задержали правоохранительные органы.