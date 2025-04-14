«Плачу вместе с тобой». Тодоренко довели до слез после разоблачения Утки в шоу «Маска»

Новый выпуск шоу «Маска» вышел на телеканале НТВ — в номинацию на разоблачение попали Страус, Боксер и Утка. Первого от выбывания спасли зрители, второго — жюри. После разоблачения Утки один из членов жюри не смог сдержать слез.

Судьи гадали, кто скрывается в костюме Утки. Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Стас Костюшкин и Тимур Родригез единогласно сошлись во мнении, что это певица и поэтесса Ева Власова. Члены жюри оказались правы.

После разоблачения артистка не смогла сдержать слез. Она рассказала, что попала на шоу сразу после операции на спину. Несмотря ни на что, поэтесса не пожалела, что согласилась участвовать в «Маске». Эти слова зацепили Тодоренко — та расплакалась вместе с участницей.

«Я уверена, что все, что ни делается, все к лучшему. Все испытания нам даются по силам. Я плачу вместе с тобой, потому что мне очень сложно тебя отпускать, ты феноменальная артистка», — поддержала судья Власову.

Утка получила пылкие признания в любви после того, как спела лирическую песню группы «Ночные снайперы» — «Секунду назад».

«Очень тяжело говорить, когда звучит песня, в которой звучит так много боли и в которую вы вкладываете свою собственную наверняка. Как будто, когда любовь есть, ты в эти моменты страшно боишься, что она закончится. Это разносит вообще на куски», — подчеркнул Тимур Родригез.

Всего два выпуска шоу «Маска» отделяют зрителей от момента, когда объявят имя победителя шестого сезона. В первом полуфинале правила голосования поменялись: только члены жюри голосуют за самые слабые выступления.