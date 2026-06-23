Писатель Лукьяненко назвал важным достижением создание Института земских деятелей культуры
В Москве состоялось первое заседание нового девятого состава Общественной палаты РФ. Писатель-фантаст и член ОП РФ Сергей Лукьяненко рассказал о задачах организации на новом этапе ее работы, сообщил «ФедералПресс».
Эксперт подчеркнул, что задачи перед Общественной палатой остаются прежними — это развитие общественных движений всех форм, культуры, образования.
«Работа Общественной палаты охватывает весь спектр взаимоотношений между людьми, некоммерческими организациями, гражданами нашего государства», — отметил писатель.
Также Лукьяненко упомянул о деятельности комиссии по культуре прошлого созыва, важным достижением которой стало создание Института земских деятелей культуры.