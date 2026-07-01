Писатель-фантаст Перумов рассказал, что работа над несколькими книгами помогает избежать выгорания

Известный писатель-фантаст Ник Перумов, вернувшись из Америки, посетил студию радио «Комсомольская правда» . Он поделился своими мыслями о развитии русского фэнтези и текущих литературных проектах.

Перумов отметил, что у русского фэнтези есть три основателя: Лена Хаецкая, Мария Семенова и он сам. Писатель также подчеркнул, что сейчас работает над завершением своей Средиземской эпопеи, включая дилогию «Небо Валинора» и книгу «Кровь Арды».

В ходе беседы Перумов выразил недовольство современными переводами классики, утверждая, что необходим новый русский перевод «Властелина колец». Он также упомянул о своих попытках написать о 1941 годе, но признал, что не может справиться с этой темой из-за отсутствия соответствующего душевного опыта.

Писатель акцентировал внимание на том, что работа над несколькими книгами одновременно помогает ему избежать выгорания и сохранять интерес к творчеству.