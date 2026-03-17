Певица МакSим рассказала, что планирует написать вторую часть книги «Это же я»

В субботу, 28 марта, исполняется 20 лет со дня выпуска дебютного альбома певицы МакSим «Трудный возраст». В преддверии этой даты, 27 марта, артистка выступит в Екатеринбурге. Перед концертом она дала интервью «КП-Екатеринбург» , в котором рассказала о своем пути к успеху, воспитании дочерей и планах на будущее.

Певица призналась, что ее трудный возраст полностью отражен в песнях альбома.

«Я была гиперактивная, свободолюбивая, непослушная и даже бесшабашная. Но о том, что было внутри, могла говорить только через тексты песен», — рассказала МакSим.

Она вспомнила, как после переезда в Москву первые восемь дней жила на вокзале, но это ее не смущало.

«Мне тогда не казалось, что я испытываю какие-то трудности. Мне все так нравилось! Я из тепличных условий и опеки мамы-педагога вырвалась в незнакомый город, где у меня не было ничего», — поделилась певица.

Певица поделилась, что работает над автобиографией, которая станет продолжением ее предыдущей книги «Это же я».

«Эта книга — не признак звездной болезни. Я действительно считаю, что моя история достойна отдельного места на книжной полке», — подчеркнула МакSим.