Петербургский музей истории анонсировал Фестиваль корюшки

Фестиваль корюшки запланировали в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге на 18–19 мая. Об этом сообщила Neva.today со ссылкой на пресс-службу Государственного музея истории города.

В программу праздника вошли развлечения для детей, спортивные состязания, показ кинокартин на морскую тематику и выставка изделий народных промыслов. Посетители мероприятия смогут принять участие в профориентационном проекте «Морские профессии: Нева — Норд».

Среди активностей для гостей — конкурсы, викторины, мастер-классы и дегустация блюд из корюшки с адмиральской ухой. Кроме того, пройдет мини-футбольный матч с участием ветеранов «Зенита» в честь юбилея клуба, добавил RT.