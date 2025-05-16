Петербургский музей истории анонсировал Фестиваль корюшки

Фестиваль корюшки запланировали в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге на 18–19 мая. Об этом сообщила Neva.today со ссылкой на пресс-службу Государственного музея истории города.
В программу праздника вошли развлечения для детей, спортивные состязания, показ кинокартин на морскую тематику и выставка изделий народных промыслов. Посетители мероприятия смогут принять участие в профориентационном проекте «Морские профессии: Нева — Норд».
Среди активностей для гостей — конкурсы, викторины, мастер-классы и дегустация блюд из корюшки с адмиральской ухой. Кроме того, пройдет мини-футбольный матч с участием ветеранов «Зенита» в честь юбилея клуба, добавил RT.
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