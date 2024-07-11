«Петербургский дневник»: театрализованное представление «живых шахмат» пройдет на Дворцовой площади
Международный день шахмат отпразднуют на Дворцовой площади в Северной столице 20 июля. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Фестиваль начнется после полуденного выстрела с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Для гостей подготовят шахматные баталии, зону «гига-шахмат» и многое другое.
Главное событие праздника — театрализованное представление «живых шахмат». Фигурами станут артисты в тематических костюмах, а партию разыграют настоящие гроссмейстеры.
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