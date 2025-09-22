Уровень организации международного музыкального конкурса Интервидение был высочайшим. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конечно же, мы все отмечаем высочайший уровень организации, высочайший уровень логистической организации этого мероприятия», — процитировало его РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, творческий уровень организации конкурса был блистателен. Российские профессионалы действительно умеют удивить и знают свое дело.

Президент Владимир Путин ранее подписал распоряжение о проведении в Москве и Подмосковье международного музыкального конкурса Интервидение в 2025 году. От России выступил исполнитель Шаман. В составе жюри соревнования от российской стороны участвовал народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

Безопасность на Интервидении обеспечили подмосковные спасатели. Мероприятие прошло в здании Live Arena в Одинцовском городском округе.