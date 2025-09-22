Подмосковные спасатели обеспечили безопасность на конкурсе «Интервидение»

Сотрудники 244-й, 246-й и 318-й пожарно-спасательных частей территориального управления № 1 «Мособлпожспаса» вместе с подразделением федеральной противопожарной службы МЧС России по Московской области и сотрудниками других экстренных служба обеспечили безопасность во время музыкального конкурса Интервидение-2025. Мероприятие проходило в здании Live Arena в Одинцовском городском округе.

Заместитель начальника территориального управления № 1 Альберт Джубуев отметил, что на финальной части международного музыкального конкурса присутствовали участники из 23 стран.

«В финале конкурса победителем Интервидения-2025 стал представитель Вьетнама с образцово-показательным номером. В ходе всего мероприятия работники „Мособлпожспаса“ осуществляли контроль за выполнением требований пожарной безопасности: проверяли исправность оборудования, следили за доступностью эвакуационных выходов и находились в постоянной готовности к быстрому реагированию в случае нештатной ситуации», — подчеркнул Джубуев.

Конкурс прошел без инцидентов благодаря профессионализму и скоординированным действиям специалистов.

Присутствие в здании пожарных позволило создать у зрителей, организаторов и участников атмосферу уверенности и безопасности.