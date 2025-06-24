Передвижная выставка «Дневники Победы» открылась на берегу реки Охта в Петербурге

На берегу реки Охта открылась уникальная выставка «Дневники Победы», посвященная 80-летию парада Победы в Москве. Экспозиция представляет редкие и малоизвестные факты о стойкости и героизме советского народа в годы блокады Ленинграда и на фронтах Великой Отечественной войны, написал «Петербургский дневник» .

Главный редактор издания и руководитель штаба Санкт-Петербургского отделения движения «Бессмертный полк России» Кирилл Смирнов отметил, что выставка ранее работала на территории Петропавловской крепости и теперь будет перемещаться по разным районам города.

«Наша цель — рассказать как можно больше жителей и гостей Петербурга о подвиге Красной Армии», — сказал он.

Первыми посетителями выставки стали молодые люди из молодежных клубов. Начальник информационного отдела молодежного центра «Охта» Анастасия Ерусланова отметила современный формат подачи информации, который легко воспринимается в любом возрасте.

Проект «Дневники Победы» стартовал в октябре 2024 года и продолжается до сих пор. На страницах «Петербургского дневника» опубликовано более двадцати материалов, раскрывающих неизвестные страницы истории о Великой Отечественной войне. Журналисты издания беседовали с историками, ветеранами, блокадниками и узниками фашистских концлагерей.