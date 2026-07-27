Патриотические мультфильмы в России предложили делать по госзаказу

Для развития отечественной патриотической мультипликации необходим четкий государственный заказ и контроль за его исполнением. Об этом ТАСС заявила губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк.

По словам главы региона, детской мультипликацией должны заниматься специалисты, понимающие возрастную педагогику. Важно не навредить ребенку, а укрепить его и поддержать в развитии.

Сейчас подкомиссия Госсовета, в которую входит мультипликатор Олег Рой, готовит предложения по развитию отечественной анимации. Костюк подчеркнула, что при создании контента необходимо учитывать особенности восприятия информации детьми разных возрастов.

Эти навыки формируются в детстве, поэтому важно, чтобы их развитием занимались профессионалы. Они смогут не только не навредить, но и помочь ребенку расти и укреплять свои способности.

Ранее актриса Ксения Алферова выразила опасения по поводу влияния компьютерных мультфильмов на психику детей.