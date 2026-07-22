Артистка Алферова заявила о негативном влиянии компьютерных мультфильмов на детей

В Ярославле во время фестиваля семейного кино «В кругу семьи» актриса Ксения Алферова поделилась мнением о современном детском кинематографе. Она отметила, что сегодня мало качественного семейного кино и выразила опасения по поводу влияния компьютерных мультфильмов на психику детей, привел ее слова сайт KP.RU .

По словам актрисы, нынешнее поколение кинематографистов забывает традиции, заложенные такими классическими фильмами, как «Красная Шапочка», «Буратино» и «Приключения Электроника». Алферова считает, что современные мультфильмы негативно влияют на детей из-за своей яркости и агрессивных звуковых эффектов.

«Да, сейчас много компьютерных мультиков, они очень яркие, персонажи там даже не разговаривают, а издают какие-то резкие звуки. Но надо понимать, что это очень сильно раздражает нервную систему, глушит ее. Это страшно», — сказала Алферова.

Она также подчеркнула, что несмотря на большие бюджеты и усилия известных людей, многие современные фильмы не соответствуют критериям хорошего детского семейного кино.

«Они яркие, они громкие, но они пустые», — подытожила актриса.