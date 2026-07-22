Артистка Алферова заявила о негативном влиянии компьютерных мультфильмов на детей
В Ярославле во время фестиваля семейного кино «В кругу семьи» актриса Ксения Алферова поделилась мнением о современном детском кинематографе. Она отметила, что сегодня мало качественного семейного кино и выразила опасения по поводу влияния компьютерных мультфильмов на психику детей, привел ее слова сайт KP.RU.
По словам актрисы, нынешнее поколение кинематографистов забывает традиции, заложенные такими классическими фильмами, как «Красная Шапочка», «Буратино» и «Приключения Электроника». Алферова считает, что современные мультфильмы негативно влияют на детей из-за своей яркости и агрессивных звуковых эффектов.
«Да, сейчас много компьютерных мультиков, они очень яркие, персонажи там даже не разговаривают, а издают какие-то резкие звуки. Но надо понимать, что это очень сильно раздражает нервную систему, глушит ее. Это страшно», — сказала Алферова.
Она также подчеркнула, что несмотря на большие бюджеты и усилия известных людей, многие современные фильмы не соответствуют критериям хорошего детского семейного кино.
«Они яркие, они громкие, но они пустые», — подытожила актриса.