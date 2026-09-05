Мощи Дмитрия Донского пронесут по Москве: главное об Общемосковском крестном ходе — 2026
В Москве в воскресенье, 6 сентября, состоится Общемосковский крестный ход. По городу пронесут мощи Дмитрия Донского. Во сколько начнется ход, какие еще святыни понесут, маршрут и другие подробности — в материале 360.ru.
Мощи Дмитрия Донского пронесут по Москве 6 сентября
Общемосковский крестный ход пройдет в день празднования Собора Московских святых. Шествие возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Планируется, что в этом день по улицам Москвы пронесут один из ковчегов с частицами мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского.
Интересно
В июле в Архангельском соборе Московского Кремля в ходе реставрационных работ нашли три цельных белокаменных саркофага с захоронениями князя Дмитрия Донского, его отца Ивана Красного и князя Дмитрия Жилки.
Несколько фрагментов мощей Дмитрия Донского взяли из числа свободно расположенных в саркофаге и поместили в ковчеги для поклонения верующих. Одну из частиц мощей передадут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя.
Перед началом крестного хода Святейший Патриарх совершит Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Божественную литургию также совершат в других храмах и монастырях столицы, чтобы все желающие священнослужители и прихожане могли приобщиться к крестному ходу.
Когда начнется Общемосковский крестный ход
Сбор для участия в шествии назначили в 10:00 на набережной у Храма Христа Спасителя.
Православный журнал «Фома» сообщил, что желающим принять участие в Крестном ходе придется пройти через рамки-металлодетекторы и интроскопы в начале Кремлевской набережной под Большим Москворецким мостом.
Интересно
Общемосковский крестный ход — древнейшая традиция. В 1525 году великий князь Василий III установил ежегодный крестный ход из Кремля в Новодевичий монастырь. Почти 400 лет это шествие совершалось без перерыва.
После революции традиция была прервана. Общемосковский крестный ход возобновили в 2025 году.
Маршрут Общемосковского крестного хода
Маршрут крестного хода в 2026 году повторит путь, пройденный участниками в прошлом году.
Шествие от храма Христа Спасителя пройдет по набережным и Хамовническому валу к Новодевичьему монастырю. На повороте с набережной к Хамовническому валу предусмотрена остановка с молебном. После молебна шествие продолжит движение до врат Новодевичьей обители, где святыни будут установлены для поклонения.
Протяженность маршрут составит около 6,5 километра.
Кто может участвовать в Общемосковском крестном ходе
Участвовать в Общемосковском крестном ходе могут все желающие, вход свободный, предварительная регистрация не требуется.
К участию приглашаются:
- викарии Святейшего Патриарха;
- благочинные церковных округов Москвы;
- наместники и настоятельницы ставропигиальных обителей с насельниками;
- настоятели и клирики московских приходов, Патриарших и монастырских подворий;
- учащиеся духовных учебных заведений Патриаршей епархии;
- прихожане столичных храмов и обителей;
- архипастыри, духовенство, монашествующие и миряне епархий Московской митрополии;
Какие святыни пронесут во время Общемосковского крестного хода
Во главе Крестного хода пронесут Смоленскую икону Божией Матери «Одигитрия». Чудотворный список привезут из Успенского кафедрального собора Смоленска, где святыня пребывает с начала XVII века.
Также на Общемосковском крестном ходе пронесут частицы мощей Дмитрия Донского. Об этом сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на пресс-конференции в ТАСС.
«Мы рассчитываем, что частица мощей святого благоверного князя будет пронесена во время крестного хода 6 сентября, планируется, что так это произойдет», — отметил Легойда.
После шествия частицу мощей князя вернут в храм Христа Спасителя. Легойда допустил, что далее святыню могут отправить в различные храмы РПЦ.
Интересно
Святой князь Дмитрий Донской (1350-1389), сын князя Иоанна Красного, занял великокняжеский престол в 12 лет.
Князь Дмитрий посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения от татаро-монгольского ига. Восьмого сентября 1380 года он одержал победу в битве с войсками хана Мамая на Куликовом поле между Непрядвой и Доном. После нее князь Дмитрий стал именоваться Донским.
Князь Дмитрий Донской был причислен к лику святых Русской Православной церковью в 1988 году.
Также к несению в крестном ходе допускаются канонические иконы, хоругви, баннеры и стяги с изображением святых, названий или эмблем канонических структур РПЦ, а также государственный флаг России. Организаторы посоветовали брать иконы размером не более 40 на 50 сантиметров без металлических вставок и тяжелых киотов, а хоругви, баннеры и стяги — на неметаллических древках. Это необходимо, чтобы оперативно пройти через металлоискатель и интроскоп.