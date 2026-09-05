05 сентября 2026 00:13 Мощи Дмитрия Донского пронесут по Москве: главное об Общемосковском крестном ходе — 2026 Фото: РИА «Новости» Общество

РПЦ

Россия

Патриарх Кирилл

Москва

В Москве в воскресенье, 6 сентября, состоится Общемосковский крестный ход. По городу пронесут мощи Дмитрия Донского. Во сколько начнется ход, какие еще святыни понесут, маршрут и другие подробности — в материале 360.ru.

Мощи Дмитрия Донского пронесут по Москве 6 сентября Общемосковский крестный ход пройдет в день празднования Собора Московских святых. Шествие возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Планируется, что в этом день по улицам Москвы пронесут один из ковчегов с частицами мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского.

Интересно В июле в Архангельском соборе Московского Кремля в ходе реставрационных работ нашли три цельных белокаменных саркофага с захоронениями князя Дмитрия Донского, его отца Ивана Красного и князя Дмитрия Жилки. Несколько фрагментов мощей Дмитрия Донского взяли из числа свободно расположенных в саркофаге и поместили в ковчеги для поклонения верующих. Одну из частиц мощей передадут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя.

Перед началом крестного хода Святейший Патриарх совершит Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Божественную литургию также совершат в других храмах и монастырях столицы, чтобы все желающие священнослужители и прихожане могли приобщиться к крестному ходу.

Фото: РИА «Новости»

Когда начнется Общемосковский крестный ход Сбор для участия в шествии назначили в 10:00 на набережной у Храма Христа Спасителя. Православный журнал «Фома» сообщил, что желающим принять участие в Крестном ходе придется пройти через рамки-металлодетекторы и интроскопы в начале Кремлевской набережной под Большим Москворецким мостом.

Интересно Общемосковский крестный ход — древнейшая традиция. В 1525 году великий князь Василий III установил ежегодный крестный ход из Кремля в Новодевичий монастырь. Почти 400 лет это шествие совершалось без перерыва. После революции традиция была прервана. Общемосковский крестный ход возобновили в 2025 году.

Маршрут Общемосковского крестного хода Маршрут крестного хода в 2026 году повторит путь, пройденный участниками в прошлом году. Шествие от храма Христа Спасителя пройдет по набережным и Хамовническому валу к Новодевичьему монастырю. На повороте с набережной к Хамовническому валу предусмотрена остановка с молебном. После молебна шествие продолжит движение до врат Новодевичьей обители, где святыни будут установлены для поклонения. Протяженность маршрут составит около 6,5 километра.

Кто может участвовать в Общемосковском крестном ходе Участвовать в Общемосковском крестном ходе могут все желающие, вход свободный, предварительная регистрация не требуется. К участию приглашаются: викарии Святейшего Патриарха;

благочинные церковных округов Москвы;

наместники и настоятельницы ставропигиальных обителей с насельниками;

настоятели и клирики московских приходов, Патриарших и монастырских подворий;

учащиеся духовных учебных заведений Патриаршей епархии;

прихожане столичных храмов и обителей;

архипастыри, духовенство, монашествующие и миряне епархий Московской митрополии;

Фото: РИА «Новости»

Какие святыни пронесут во время Общемосковского крестного хода Во главе Крестного хода пронесут Смоленскую икону Божией Матери «Одигитрия». Чудотворный список привезут из Успенского кафедрального собора Смоленска, где святыня пребывает с начала XVII века. Также на Общемосковском крестном ходе пронесут частицы мощей Дмитрия Донского. Об этом сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на пресс-конференции в ТАСС. «Мы рассчитываем, что частица мощей святого благоверного князя будет пронесена во время крестного хода 6 сентября, планируется, что так это произойдет», — отметил Легойда. После шествия частицу мощей князя вернут в храм Христа Спасителя. Легойда допустил, что далее святыню могут отправить в различные храмы РПЦ.

Интересно Святой князь Дмитрий Донской (1350-1389), сын князя Иоанна Красного, занял великокняжеский престол в 12 лет. Князь Дмитрий посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения от татаро-монгольского ига. Восьмого сентября 1380 года он одержал победу в битве с войсками хана Мамая на Куликовом поле между Непрядвой и Доном. После нее князь Дмитрий стал именоваться Донским. Князь Дмитрий Донской был причислен к лику святых Русской Православной церковью в 1988 году.