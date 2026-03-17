Парламент Абхазии выделит два миллиона рублей на раскопки на набережной Сухума

Парламент Абхазии планирует направить около двух миллионов рублей на продолжение археологических раскопок на набережной Сухума. Об этом сообщил Sputnik Абхазия со ссылкой на спикера Лашу Ашубу.

«Конечно, без всеобъемлющей поддержки государства вы с этим процессом сами, наверное, не справитесь», — сказал он.

Окончательное решение еще предстоит обсудить с депутатами, после чего парламент намерен обратиться к правительству с просьбой о выделении средств из бюджета.

Ашуба отметил, что такие работы требуют серьезных затрат, но есть понимание важности проекта. Также депутаты планируют активно взаимодействовать с городскими властями и специалистами, а в ближайшее время собираются лично посетить место раскопок.

Ранее в Черном море обнаружили обломки средневековой башни и античные амфоры. Археологи Севастопольского государственного университета сделали открытие при обследовании акватории городов Гудаута и Сухум.