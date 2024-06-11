Средневековую постройку обнаружили в море у побережья Абхазии

Археологи СевГУ нашли фрагменты древнего сооружения в Черном море

Фото: Unsplash

В Черном море обнаружили обломки средневековой башни и античные амфоры. Археологи Севастопольского государственного университета сделали открытие при обследовании акватории городов Гудаута и Сухум, сообщило РИА «Новости».

Экспедиция прошла в Сухумской бухте у берегов Абхазии. Ученые исследовали дно на глубине от одного до 60 метров в поисках объектов культурного наследия. В устье реки Беслетки, где предположительно располагался город Диоскурия, нашли фрагменты кладки полукруглого сооружения.

«Скорее всего, это башня с пристроенными стенами. Она выполнена из крупной гальки на известковом растворе, в кладке присутствует керамика», — рассказал заведующий Центром крымских исследований Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.

В акватории города Гудаута нашли сосуды антично-средневекового периода. Амфоры находились в 4,5-5 километрах от берега на глубине 48-50 метров. Археологи предположили, что их доставляли на корабле, который потерпел крушение.

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