Пандора подождет. Россиянам предложили отправиться в Простоквашино на новогодних каникулах

Кинотеатры России отказались от «Аватара 3» и голливудских фильмов в Новый год

Российские кинотеатры отказались от демонстрации фильма «Аватар 3» в Новый год и праздничные выходные, сообщило издание Cinemaplex . По данным Ассоциации владельцев кинотеатров, картина планируется к появлению в российском прокате только с 15 января.

Как уточняет «Чемпионат», Ассоциация приняла решение полностью приостановить показы голливудских фильмов в период новогодних каникул. Крупнейшие сети — включая «Синема Парк/Формула Кино», «Мираж» и «Мягкий кинотеатр» — будут демонстрировать только официально выпущенные в России фильмы. Это означает, что зрители не смогут посетить неофициальные показы «Аватара: Пламя и пепел», «Зверополиса 2» и других зарубежных новинок.

Вместо них в январские праздники в крупных кинотеатрах будут представлены российские картины, включая «Буратино», «Простоквашино» и другие отечественные картины.

Неофициальные показы голливудских фильмов, как ожидается, вернутся в широкий прокат после 15 января. До этого момента такие сеансы будут доступны только в небольших кинотеатрах, не входящих в Ассоциацию владельцев кинотеатров.

