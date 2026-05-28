ОТР: в Троицу запрещено ходить на кладбище, ссориться и венчаться

В воскресенье, 31 мая, православные христиане отметят один из главных праздников — Троицу. Этот день символизирует сошествие Святого Духа на апостолов и рождение Церкви, сообщило ОТР .

В храмах пройдут торжественные службы с коленопреклоненными молитвами, а дома украсят зеленью, главным образом березовыми ветвями. В этот праздник рекомендуется посещать богослужения, проводить время с семьей и заниматься добрыми делами.

Запрещены тяжелый физический труд, ссоры и посещение кладбищ в сам день Троицы — поминовение усопших проходит накануне, в Троицкую родительскую субботу. Также не совершаются венчания. Народные приметы, такие как купание в водоемах или хождение в лес, считаются суевериями