Основатель «Агаты Кристи» Самойлов раскритиковал ИИ в музыке и TikTok-контент

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов на фестивале «Музыка жизни» скептически оценил роль искусственного интеллекта в искусстве. Его слова привело ИА НСН .

По мнению рокера, сгенерированные нейросетями треки очень похожи друг на друга, а сам тренд является временной игрушкой.

«Это очередная игрушка, которая скоро себя исчерпает... Нам от этого только лучше, ведь тем больше будет цениться живое выступление артистов», — сказал музыкант.

Кроме того, лидер легендарной рок-группы признался, что его не увлекают съемки контента для TikTok. Самойлов отметил переизбыток развлекательной культуры в медиа и подчеркнул растущую потребность аудитории в серьезном общении и новых переосмыслениях на языке музыки.