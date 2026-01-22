Организаторы «Оскара» объявили номинантов на 98-ю премию. Кто среди них?

Номинантами на «Оскар» стали Эмма Стоун, Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе

Американская академии кинематографических искусств и наук опубликовала список номинантов на 98-ю премию «Оскар». Список разместили на официальном сайте .

В перечень номинантов в категории «Лучшая актриса» включили Эмму Стоун, Джесси Бакли, Рози Берн, Кейт Хадсон и Рента Реверс.

За звание лучшего режиссера в этом году будут бороться Хлоя Чжао («Хамнет»), Джошуа Сэфди («Мартин Великолепный»), Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»), Йоаким Триер («Сентиментальная ценность») и Райан Куглера («Грешники»)

В категории «Лучший актер» в этом году оказались Тимоти Шаламе, Майкл Би Джордан, Вагер Мора и Итан Хоук. Также статуэтка может достаться Леонардо Ди Каприо, который с блеском сыграл главную роль в черной комедии «Битва за битвой».

В категорию «Лучший фильм» жюри внесло 10 картин. Список возглавили фантастическая черная комедия «Бугония» Йоргоса Лантимоса, спортивная драма «F1» Джозефа Косински и отличившийся визуальной составляющей хоррор «Франкенштейн» Гильермо дель Торо.

Также организаторы отметили фильмы «Сны поездов» Клинта Бентли, «Грешники» Райана Куглера, «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, «Секретный агент» Клебера Мендонса Фильо и «Марти Великолепный» Джошуа Сэфди.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров предположил, что актер Шон Пенн получит «Оскара» выдающуюся актерскую игру в «Битве за битвой». Артист стал номинантом в категории «Лучшая мужская роль второго плана».