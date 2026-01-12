Кинокритик Шнейдеров предсказал Шону Пенну и фильму «Битва за битвой» победу на «Оскаре»

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с ИА НСН выразил сожаление по поводу отсутствия признания Шона Пенна на церемонии вручения премии «Золотой глобус», заявив, что эта награда предназначена преимущественно для прессы, а не профессионалов индустрии. Несмотря на недовольство результатами, Шнейдеров верит, что Пенн и фильм «Битва за битвой» получат заслуженное признание на следующей крупной кинопремии — «Оскаре».

Критик заметил, что премия «Золотой глобус» не обладает глубоким аналитическим подходом, поскольку вручается представителями СМИ, аккредитованными в Голливуде. Хотя Шнейдеров высоко оценивает талант актера Леонардо Ди Каприо, он считает, что Шон Пенн заслуживает большего внимания и уважения.

Признавая заслуги режиссера фильма «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, Шнейдеров надеется, что будущий успех фильма позволит компенсировать несправедливость, допущенную на предыдущей церемонии награждения.