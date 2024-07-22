Определился новый лауреат Гран-при фестиваля «Музыкальное сердце театра»

Режиссер, художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский стал лауреатом Гран-при Национальной премии «Музыкальное сердце театра» за выдающиеся творческие достижения в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Номинантов премии объявили 16 июля на пресс-конференции в ТАСС. В ней приняли участие композитор Ким Брейтбург, временно исполняющая обязанности министра культуры Самарской области Ирина Калягина, актриса и театральный педагог Лика Рулла, а также генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Калантаров.

Пресс-служба опубликовала также список номинантов премии. Голосование академиков и зрителей по выбору победителей начнется в сентябре. Основная часть фестиваля состоится с 15 по 25 ноября в Самаре и Тольятти.

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, правительства Самарской области и Союза театральных деятелей России.

Марк Розовский — народный артист России, родился в 1937 году. В 1983 году основал московский театр «У Никитских ворот» и является его бессменным художественным руководителем.