Оперный певец Абдразаков даст бесплатный концерт на ВДНХ в День Победы | 360°

Культура 08 мая 2024, 15:41 Оперный певец Абдразаков даст бесплатный концерт на ВДНХ в День Победы Артист Мариинского театра Абдразаков выступит на ВДНХ 9 мая Источник фото: Мариинский театр

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Сцена около главной арки ВДНХ станет местом проведения бесплатного концерта заслуженного артиста России и певца Мариинского театра Ильдара Абдразакова под аккомпанементом Российского молодежного симфонического оркестра.

Выступление пройдет в ближайший четверг, 9 мая, в 18:30. В честь Дня Победы Абдразаков исполнит песни «Смуглянка», «Журавли» «Катюша» и другие. Концерт пройдет на открытой площадке и доступен всем желающим.

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Мероприятие организовали при участии Национального центра исторической памяти при президенте России.

Парад Победы на Красной площади начнется 9 мая в 10:00. В колоннах пройдут более девяти тысяч человек и проедут около 70 единиц техники.

Торжественные мероприятия в этом году, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоятся в семи городах-героях и в 18 населенных пунктах, где есть штабы военных округов, общевойсковых армий и флотов.