«Олицетворение величия культуры России»: Мишустин поздравил Большой театр с 250-летием

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил коллектив Большого театра с 250-летием. Он выразил уверенность, что предстоящий сезон порадует поклонников новыми проектами и интересными премьерами.

В телеграмме, опубликованной на сайте правительства, глава кабмина отметил, что современные технические возможности позволяют воплощать на знаменитой сцене смелые режиссерские замыслы.

«Сегодня главный театр страны олицетворяет величие отечественной культуры, по праву является национальным достоянием России. <… > Как и два с половиной века назад, Большой театр продолжает дарить всем поколениям встречу с настоящим искусством, яркие впечатления и эмоции», — говорится в поздравлении.

Мишустин пожелал коллективу творческих удач и несмолкаемых аплодисментов.

Празднование юбилея главного театра страны пройдет в конце года.