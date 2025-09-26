«Одноклассники» запустили видеоэкскурсии по святым местам

«Одноклассники» реализовали ко Всемирному дню туризма несколько просветительских проектов. Пользователи соцсети смогут познакомиться с фильмами о святых местах и приобщиться к паломнической экспедиции.

Первый проект получил название «Духовные тропы Золотого кольца», его запустили совместно с журналом «Фома». Благодаря восьми видеоэкскурсиям пользователи совершат виртуальное паломничество по святыням Сергиева Посада, Ярославля, Суздаля, Владимира, Костромы и других городов.

Еще один проект — «Духовные тропы» — соцсеть реализовала с «Открытой Россией». Авторы «Одноклассников» отправятся в экспедицию в Калужскую область, где будут посещать монастыри, общаться с представителями епархии и в режиме реального времени создавать контент.

Ранее «Одноклассники», благотворительный фонд «Альцрус» и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» подготовили благотворительный проект по профилактике потери памяти. Пользователям платформы предоставили доступ к специальным играм и упражнениям, которые помогают улучшить когнитивные способности.