«Одноклассники» запустят проект о профилактике потери памяти

«Одноклассники», благотворительный фонд помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус» и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» запустят проект о профилактике потери памяти ко Дню борьбы с болезнью Альцгеймера. Он стартует 21 сентября и продлится до конца месяца.

В рамках проекта в группе фонда «Альцрус» появится каталог игр с упражнениями для стимуляции работы мозга и поддержки когнитивных функций. Специальные механики развивают навыки запоминания объектов, восстановления последовательностей чисел и слов. Пользователи в игровом формате смогут заниматься профилактикой деменции.

Также в группах фонда «Альцрус» и ПСО «ЛизаАлерт» в «Одноклассниках» эксперты расскажут о признаках деменции, ранней диагностике и профилактике заболевания, уходе за людьми с болезнью Альцгеймера, поиске пропавших и алгоритме действий при встрече с потерявшимся человеком.

Знания и навыки, полученные из материалов проекта, помогут позаботиться не только о своем здоровье, но и о безопасности. Деменция считается одной из самых распространенных причин дезориентации и пропажи людей.