«Одноклассники» представили лучший контент 2024 года по мнению россиян

Пользователи соцсети «Одноклассники» определили лучший фильм, сериал, хит и блог уходящего 2024 года. Голосование прошло на платформе в рамках ежегодной премии «Самый ОК».

Фильмом года стал «Холоп 2», за него проголосовали большинство россиян. Второе место заняла кинолента «Лед 3», третье — «Мастер и Маргарита».

Хитом года признали трек DJ DimixeR и Galibri & Mavik «Взгляни на небо» (Remix). На второй строчке рейтинга оказалась Люся Чеботина с композицией «За бывшего», третье место получила Мари Краймбрери с треком «Нравится жить».

Победителем в номинации «Сериал года» стала культовая работа «Слово пацана», «Комбинация» получила второе место. Третью строчку занял сериал «Трасса».

Лучшим шоу стал музыкальный проект «Голос», в тройку также вошли вокальный проект «Ты Супер!» и шоу «Ну-ка, все вместе!».

Среди блогов пользователям ОК больше всего нравится контент про кулинарию и садоводство. Второй год подряд блогом года стали «Кулинарные Видео Рецепты от Калниной Натальи». Пользователи выбрали победителей из пяти финалистов, которые вошли в шорт-лист премии «Самый ОК». Победителей объяви ли в группе «Все ОК!».

Ранее «Одноклассники» почти вдвое снизили уровень токсичных комментариев под постами, фотографиями и видео благодаря искусственному интеллекту.