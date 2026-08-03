«Одиссея» Нолана стала лидером кинопроката в России

Британский боевик «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана стал лидером кинопроката в России и странах СНГ. Картина за период с 30 июля по 2 августа собрала 147 миллионов согласно данным портала kinobusiness.com .

На втором месте в рейтинге российский фильм «На деревню дедушке 2». Картина собрала в прокате 46,1 миллиона рублей.

На третьей строчке байопик совместного производства США и Великобритании «Майкл», в котором рассказывается история короля поп-музыки Майкла Джексона. Картина собрала 39,6 миллиона рублей за выходные.

Комедия Клима Шипенко «Холоп-3» заняла четвертую строчку. На перевоспитании избалованной семьи, отправленной во времена Петра Первого, заработали 26 миллионов рублей.

Завершил пятерку топовых картин этих выходных фильм «Зловещие мертвецы: Пекло» производства США, Канады и Новой Зеландии. За выходные он собрал 25,1 миллиона рублей.

В начале года фильм Тимура Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать» обошла «Аватар 3» в американском прокате.