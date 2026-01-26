Фильм Бекмамбетова обошел «Аватар 3» в американском прокате

Картина российского режиссера Тимура Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать» с Крисом Праттом и Ребеккой Фергюсон в главных ролях вышла на первое место в американском кинопрокате. Об этом сообщило издание Variety .

По данным журнала, за первый уик-энд фильм собрал 11 миллионов долларов и возглавил кассовый рейтинг кинопроката в США. До этого пять недель подряд первую строчку удерживал «Аватар 3. Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона.

При этом авторы издания напомнили, что стартовые сборы «Аватара 3» оказались ниже ожиданий прокатчиков: при прогнозе 100–120 миллионов долларов картина собрала меньше этой суммы в дебютные выходные.

Ранее российские зрители пожаловались, что в кинотеатрах им показали пиратскую версию новой части легендарной трилогии. Они отметили чудовищное качество с размытой картинкой и отвратительным уровнем звука.