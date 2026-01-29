Обнаженную Сидни Суини отобрали у дагестанцев

Во время сеанса в одном из кинотеатров Дагестана откровенную сцену из картины «Горничная» с голливудской актрисой Сидни Суини закрыли черным экраном. Об этом сообщила в телеграм-канале член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова.

«В Дагестане зрители пришли на „Горничную“, а все самое интересное закрыли блюром или черным экраном. Люди восприняли происходящее с юмором. Но кто принимал такие решения?» — задалась она вопросом.

Ахмедова добавила, что зрители, покупая билеты на сеанс, знали заранее, на что идут.

«Есть в этом своя доля ханжеского лицемерия», — заключила член СПЧ.

В пресс-службе кинотеатра изданию «Подъем» объяснили, что сцены с пометкой 18+ вырезают заранее, чтобы потом не выслушивать жалобы от посетителей.

«Потому что такой парадокс у людей есть: сначала ходить с детьми, а потом жаловаться, что такие сцены. Не обрезали раньше, просто по практике уже приходится так делать», — отметили в кинотеатре.

