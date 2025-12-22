Илона Маска осудили за обсуждение груди Сидни Суини

Основателя компании SpaceX Илона Маска раскритиковали за обсуждение груди голливудской звезды Сидни Суини. На это обратило внимание издание Daily Mail .

Маск высказался о снимке Суини на премьере картины «Горничная» в Лос-Анджелесе 15 декабря. Актриса появилась в белом платье с глубоким декольте, украшенном страусиными перьями.

Под роликом Илон Макс опубликовал в своих соцсетях иллюстрацию, на котором женщина из-за размера груди страдает от болей в спине. Однако пользователи Сети подвергли предпринимателя критики.

«Она моложе тебя на 30 лет. Очень странный чувак, что ты здесь забыл?» — задались они вопросом.

Суини получила широкую популярность благодаря сериалам «Белый лотос» и «Эйфория». Она отмечала, что поддерживать красоту и здоровье ей помогают регулярные интенсивные тренировки, достаточное потребление воды, ранние утренние подъемы и полный отказ от кофе.