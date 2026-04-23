Объявлены победители Московского международного кинофестиваля

В Москве завершился 48-й Московский международный кинофестиваль. Жюри объявило победителей основного конкурса, сообщили в телеграм-канале фестиваля.

Главный приз — «Золотого святого Георгия» — присудили картине индийского режиссера Фазиля Разака «Страсть». Актриса Амрутха Кришнакумар, исполнившая главную роль, получила приз за лучшую женскую роль. При работе над фильмом она также выступала соавтором.

Жюри также отметило один из двух российских фильмов — «Выготский», вручив приз за лучшую режиссерскую работу Антону Бильжо. Исполнителя главной роли Сергея Гилева наградили за лучшую мужскую роль. В конкурсе «Русские премьеры» победила картина режиссера Виктора Шамирова «Температура Вселенной».

Лучшим фильмом конкурса документального кино признали картину китайского режиссера Сюйсун Чжэн «Долгий путь домой», а лучшим короткометражным — «Нигде — и все же где-то» корейского режиссера Ань Хуэйлиня.

Испанского режиссера Даниэля Гусмана удостоили специальным призом жюри за фильм «Воздаяние». Российская картина «Отец» режиссера Павла Иванова получила приз зрительских симпатий, а фильм Валерии Гайи-Германики «Машенька» заслужил специального упоминания жюри конкурса докфильмов. Победителей наградили в московском театре «Россия».

