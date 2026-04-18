Кинокритик Москвитин отнес фильмы «Отец» и «Анна Маньяни. Неизвестная история» к главным на ММКФ-2026

Программа 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в 2026 году обещает немало сюрпризов, включая российские премьеры, фильмы, возвращающие к золотому веку кинематографа, и даже проекты, которые зрители увидят раньше, чем на Netflix. Об этом сообщил кинокритик Егор Москвитин в беседе с ИА НСН .

Фестиваль пройдет в Москве с 16 по 23 апреля. В основной конкурс вошли 13 картин из Италии, Аргентины, Индии, Республики Корея и других стран. Москвитин выделил среди них несколько особенно значимых.

«В основном конкурсе важными кажутся две картины. „Отец“ — российская военная драма о мужчине, который вслед за сыном отправляется на Великую Отечественную войну. Он становится снайпером, невольно вступает в дуэль со снайпером с немецкой стороны, у которого тоже служит сын», — рассказал эксперт.

Среди иностранных работ он отметил фильм «Анна Маньяни. Неизвестная история» — драму о знаменитой актрисе, которая в середине XX века была оскароносной звездой, но в жизни пережила множество трагедий.