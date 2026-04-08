«Нужно сыграть пустоту»: Андреасян нашел роль для жены в экранизации «Войны и мира»

Актриса Лиза Моряк сыграет Элен Курагину в грядущей экранизации «Войны и мира» Сарика Андреасяна. Режиссер пояснил в телеграм-канале , почему его жена идеально подходит на эту роль.

«Сыграть такую женщину — не значит просто быть красивой. Нужно суметь сыграть пустоту, скрывающую холодный аналитический ум. Игру обаяния без души. Именно поэтому я бесконечно рад и благодарен, что на эту роль я взял Лизу Моряк», — написал Андреасян.

По словам режиссера, Элен — одна из самых сложных и недооцененных фигур у Толстого. Ее часто сводят к роли «красивой куклы» или «коварной интриганки». Но в новой экранизации покажут Элен не как антигероиню на фоне Наташи, а как абсолютный феномен эпохи.

Андреасян выразил уверенность, что спустя полтора века можно попытаться ее понять. По его словам, Элен Курагина в исполнении Лизы Моряк — это не просто кастинг, а высказывание и попытка взглянуть на классику под новым углом.

Ранее режиссер признался, что без жены и братьев в кино ему неинтересно.