Новый фильм Гая Ричи возглавил кинопрокат в России и СНГ | 360°

Культура 20 мая 2024, 02:57 Новый фильм Гая Ричи возглавил кинопрокат в России и СНГ Фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» возглавил прокат в России Freepik

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Новый фильм режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», где главную роль сыграл британский актер Генри Кавилл, возглавил российский кинопрокат. Эта информация появилась на сайте kinobusiness.com.

За прошедшие выходные картина заработала 122,1 миллиона рублей в России и странах СНГ. На втором месте в списке оказался фильм «Сто лет тому вперед», который до этого несколько недель был на первой строчке.

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Следующим стал фильм «Планета обезьян: Новое царство», он собрал в странах СНГ без Белоруссии и России 35,3 миллиона рублей. Сразу после него идет картина «Воображаемые друзья», ее сборы в СНГ составили 18 миллионов рублей.

Ранее режиссер фильма «Сто лет тому вперед» Александр Андрющенко рассказал, что источником вдохновения для создания картины стала японская мультипликация аниме. Он отметил, что жанр фантастики дает большое количество условностей и возможностей.