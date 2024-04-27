Аниме стало источником вдохновения для создателей фильма «Сто лет тому вперед» | 360°

Общество 27 апреля 2024, 18:24 Аниме стало источником вдохновения для создателей фильма «Сто лет тому вперед» Режиссер Андрющенко: создатели фильма «Сто лет тому вперед» вдохновлялись аниме РИА «Новости»

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Режиссер фильма «Сто лет тому вперед» Александр Андрющенко рассказал, что главным источником вдохновения для визуальной составляющей картины стала японская мультипликация аниме. Его слова передало издания «Известия».

«Безусловно, жанр фантастики дает тебе большое количество возможностей и условностей. Где искать вдохновение для этого? Всё очень просто: мои дети — фанаты аниме, для них это самая продвинутая визуальная культура, и они меня в это погрузили», — рассказал режиссер.

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Он назвал японскую мультипликацию очень яркой психоэмоциональной культурой, которую нельзя перенести в кино, но можно вдохновиться. По словам Андрющенко, идея с аниме очень понравилась художникам. Ее реализацию можно увидеть в цветах, экшен-сценах, героях, и, главное, в образе главной героини Алисы.

В основу сценария картины легла книга писателя-фантаста Кира Булычева. Фильм покажет приключения современного школьника Коли Герасимова и Алисы Селезневой — девочки из будущего.

По итогам выходных «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России. В первый после релиза уикенд картина принесла создателям 309,2 миллиона рублей.