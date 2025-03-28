Сегодня 16:56 Новое цифровое шоу ART+ представили на ВДНХ 0 0 0 Фото: пресс-служба Luminar Культура

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Искусственный интеллект

Нейросети

ВДНХ

Москва

На ВДНХ состоялась премьера новой мультимедийной выставки ART+. Искусственный интеллект на ней стал полноценным соавтором человека.

Гости выставки смогут отправиться в путешествие по разным художественным стилям. Это не просто переосмысление искусства, а буквально погружение в контекст каждой эпохи через единую атмосферу. Посетители смогут увидеть произведения в стиле готики, Возрождения, барокко, рококо, модерна и авангарда. «Ты никогда не знаешь, что будет дальше, и это каждый раз интересно. Это партнер, от которого ты никогда не знаешь, что ожидать, — и в этом его прелесть», — рассказала креативный директор выставки Анна Бриндюкова.

Фото: пресс-служба Luminar 1/2 Фото: пресс-служба Luminar 2/2

В экспозиции пять локаций. В зале «Мир» гостей ждет панорамная трехмерная проекция, где можно детально изучить каждый слой и мазок кисти. В зеркальном зале «Аура» всего шесть экранов, но из-за их расположения начинает казаться, что они повсюду. Здесь легко потеряться в мире собственных отражений. В кладовой «Смыслы» можно увидеть, как работает нейросеть, и самому оказаться внутри алгоритмов и процессов искусственного интеллекта. А в тоннеле «Портал» разворачивается многогранный поток потенциальных перспектив. Здесь проходит символическая граница между настоящим и будущим.

Фото: пресс-служба Luminar 1/2 Фото: пресс-служба Luminar 2/2

«Здесь очень интересно работать, потому что это очень качественная площадка для воспроизведения цифрового искусства. Как мультимедиа-студия мы очень ценим то, что LUMINAR вообще занимается развитием цифрового искусства в нашем прекрасном городе», — заявил сооснователь и генеральный продюсер студии Sila Sveta Алексей Розов. Он подчеркнул, что это уже не первый опыт сотрудничества студии и арт-пространства. Приобрести билеты можно как на сайте самого шоу, так и прямо на месте. Павильон находится у колеса обозрения «Солнце Москвы».