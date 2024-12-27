Сомнолог Кудинов: некачественный сон провоцирует набор лишнего веса

Плохой сон напрямую связан с набором лишнего веса. Недостаток сна снижает выработку гормона роста, отвечающего за вывод жира из клеток. Об этом рассказал сомнолог Павел Кудинов в интервью «Радио 1».
Специалист объяснил, что некачественный сон приводит к увеличению веса, что, в свою очередь, провоцирует апноэ — остановку дыхания во сне. Люди с нарушениями сна не могут похудеть, а наоборот, полнеют, даже не увеличивая количество пищи, передает сайт «Известия».
Со временем это может привести к сахарному диабету. Кудинов посоветовал незамедлительно обращаться к специалистам при проблемах со сном.
Старейший житель Великобритании назвал секретом долголетия собачьи галеты
Премьер Дании запаслась консервами из-за страха перед Россией
В Чечне объявили траур из-за авиакатастрофы в Актау
Акции по раздельному сбору вторсырья пройдут в Подмосковье перед Новым годом
Мужчина попал под поезд на станции метро «Ростокино»
Жители Подмосковья приобрели более 23 тысяч тонн хлеба в ноябре
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте