«Ничего запрещать не надо». Депутат Драпеко объяснила свои слова о фильмах Балабанова

Фильмы режиссера Алексея Балабанова никто не предлагал запретить. Но необходимо установить возрастной ценз для каждой из картин. Об этом в комментарии 360.ru заявила первый заместитель председателя Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Парламентарий подчеркнула, что ее заявление о вероятном запрете фильмов режиссера переврали журналисты, привязавшие комментарий к теме показа картин, не отвечающих духовно-нравственным ценностям.

«Речь шла только о фильме „Груз 200“. Я сказала, что не рекомендовала бы показывать его детям и подросткам», — заявила Драпеко.

Депутат добавила, что свой комментарий дала на тему подготовленного режиссером Кареном Шахназаровым списка фильмов для показа в школах в рамках уроков кино.

«Я считаю, что ничего запрещать не надо. Необходимо только определить возрастные категории для каждого фильма. Поэтому нужно внимательно отсмотреть все рекомендованные картины», — добавила Драпеко.

Она заметила, что ограждать детей от некачественных картин — задача родителей. Именно на них лежит ответственность за то, что смотрит ребенок, и стоит рекомендовать хорошие картины, чтобы воспитать вкус к хорошему кино.

После публикации первого заявления депутат Елены Драпеко в ряде СМИ и Telegram-каналах разошлась информация, что в Госдуме предложили запретить культовые фильмы «Брат» и «Брат 2».

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете распространения фильмов с дискредитацией традиционных духовно-нравственных ценностей или пропагандирующих их отрицание. Документ дал Министерству культуры право не выдавать или отзывать прокатные удостоверения у картин, идущих в кинотеатрах. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.