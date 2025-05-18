Марина Куклачева получила титул «Миссис Москва — 2025» на прошедшем в Москве финале конкурса красоты. Об этом сообщил сайт StarHit .

Финалистки собрались в концертном зале «Изумрудный». За титул боролись 22 участницы, женщины с разными судьбами — от многодетных матерей и бабушек до жен военнослужащих, которые принимают участие в СВО.

Лучшей в итоге признали невестку Юрия Куклачева. После церемонии вручения короны она поблагодарила своего мужа и подчеркнула, что поддержка мужчины — это то, что делает женщину по-настоящему сильной. Юрий Куклачев, присутствовавший на мероприятии, поздравил Марину лично.

Марина Куклачева более 20 лет в браке с Дмитрием Куклачевым. Пресса ранее сообщала о расставании пары. Супруги такую информацию опровергали.

В марте 2025 года на всероссийском конкурсе красоты победила девушка-овощевод из Подмосковья.