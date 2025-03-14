Девушка-овощевод из Подмосковья победила на всероссийском конкурсе красоты

На базе агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» прошел конкурс красоты «Земля. Вода. Любовь и… Красота». Он проводился среди девушек-овощеводов из 13 регионов России и Республики Казахстан. Из более чем 260 заявок жюри отобрало 16 финалисток.

В течение пяти дней девушки проходили интенсивную программу подготовки, занимались саморазвитием и ораторским мастерством. Это позволило им значительно преобразиться. Стилисты и визажисты подобрали для участниц образы, которые те смогут использовать в повседневной жизни.

На заключительном этапе финалистки показывали свои профессиональные навыки и творческие таланты.

Победительницами стали две девушки: по результатам онлайн-голосования — овощевод тепличного комплекса «Подмосковье» Полина Пикулицкая, по мнению жюри — Оксана Гармонова из тепличного комплекса «Воронежский».

Обе девушки получили денежные сертификаты на 100 тысяч рублей.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что проект «Земля. Вода. Любовь и… Красота» призван привлечь внимание к специалистам аграрной сферы и подчеркнуть значимость их вклада в развитие страны.