Неуважение и оскорбление. В Госдуме осудили переделку памятника Ленину в скейт-площадку

Люди, которые превратили памятник Ленину в площадку для катания на скейте, оскорбили историческую память страны. Об этом 360.ru заявила депутат Ирина Филатова.

Она прокомментировала сообщения о том, что монумент стал частью скейт-парка, строящегося в сквере возле дворца культуры в Свердловской области.

«Здесь отношение однозначное, ничего хорошего в этом нет. Во-первых, это полное отсутствие воспитания, во-вторых, — неуважение и оскорбление исторической памяти нашей страны», — подчеркнула парламентарий.

Она добавила, что люди могут по-разному относиться к Ленину и коммунистическим идеям, но оскорблять историческую память — недопустимо.

«Ленин был великим политическим деятелем и многое сделал для нашей страны, это совершенно очевидно. Если люди позволяют себе такое делать в развлекательных целях, то это большой вопрос к их родителям», — объяснила депутат.

Ранее в Сети появились фотографии с подростками-скейтерами, катающимися прямо по памятнику. Оказалось, что площадку для развлечений, включающую монумент, установили в Верхней Пышме.