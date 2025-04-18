«История встроена в катание». Под Екатеринбургом памятник Ленину превратили в скейт-парк

В Верхней Пышме под Екатеринбургом памятник Ленину стал частью площадки для скейтбордистов. Об этом сообщила сайту kp.ru пресс-служба компании Legato Construction, которая занималась реализацией площадки.

«Скейт-парк изначально планировался на площади вокруг памятника Ленину, его сохранение было предусмотрено в концепции. Решение интегрировать памятник в сам скейт-парк родилось внутри рабочей группы», — заявил собеседник журналистов.

В пресс-службе отметили, что решение позволило одновременно сохранить преемственность пространства и придать объекту новое значение. Скейт-парк, где «история встроена в катание» — единственный в стране.

В компании отметили, что на этой площадке объединились архитектура и спорт. Все пандусы, въезды и бортовые элементы отлиты из цветного бетона, причем оттенок подбирали с особой тщательностью.

Администрация официально согласовала проект. Парк уже открыт для посетителей.

В январе 2023 года в Новом Уренгое тоже появился необычный скейт-парк. На площадке можно кататься в любое время года, потому что территория находится под крышей.