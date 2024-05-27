Netflix возобновил выпуск дубляжа на русском языке

Американская стриминговая площадка Netflix вновь приступила к выпуску фильмов и сериалов с русским дубляжом. Об этом сообщил Telegram-канал Share .

Авторы публикации уточнили, что в России сервис по-прежнему доступен только через VPN. Пользователи уже могут посмотреть в русскоязычной озвучке такие киноленты, как «Атлас» и «Вуди Вудпекер едет в лагерь», а также сериал «Бриджертоны».

По данным Share, за дубляж отвечает компания Videofilm International, зарегистрированная в Израиле.

Компания Netflix объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. Свое решение представители сервиса напрямую связали с позицией по ситуации на Украине. Спустя месяц в СМИ сообщили, что Netflix потерял около 700 тысяч платных подписчиков в апреле того же года.