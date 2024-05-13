«Не вижу романтики». Бард Гладков призвал россиян забыть сериал «Слово пацана» | 360°

13 мая 2024, 14:55
«Не вижу романтики». Бард Гладков призвал россиян забыть сериал «Слово пацана»
Бард Гладков призвал забыть сериал «Слово пацана» из-за его негативного влияния
Известный бард и композитор Григорий Гладков высказался против сериала режиссера Жоры Крыжовника «Слово пацана. Кровь на асфальте» и призвал забыть о нем. Об этом он сказал в интервью изданию «Абзац».
Негативное влияние этого фильма бард сравнил с курением. Он отметил, что сам пережил те сложные годы и не испытывает желания возвращаться к воспоминаниям о них.
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«„Слово пацана“ мне не нравится. Я не хочу окунаться в юношество того времени, я его видел своими глазами. Не вижу в подобных сюжетах никакой романтики. Я предлагаю забыть это, как курение», — заявил бард.
Проект о криминальной атмосфере Татарстана 80-90-х годов быстро завоевал популярность, однако некоторые зрители осудили романтизацию описываемой эпохи.
Сам Крыжовников испугался популярности сериала среди молодежи. Он пояснил, что картина была рассчитана на мужчин старше 45 лет.
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