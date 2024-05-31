Режиссер Никоненко заявил, что прервал общение с некоторыми коллегами с Украины

Режиссеру и актеру Сергею Никоненко после начала СВО пришлось прекратить приятельские отношения с несколькими коллегами с Украины. О причинах он рассказал в интервью aif.ru .

По словам артиста, он перестал общаться с деятелями культуры, когда увидел их в компании националистов.

«Мне казалось, что это были умные, рассудительные люди… Допустим, режиссер Юрий Ильенко. Я еще по ВГИКу его помню, он чуть постарше учился», — пояснил Никоненко.

Он подчеркнул, что Ильенко знали в России и относились к нему как к хорошему кинематографисту. Однако незадолго до развала СССР режиссер решил заняться съемкой русофобских картин, которые позже стали популярными среди националистов.

Речь идет о «Лебедином озере. Зоне» и «Белой птице с черной отметиной». Спустя какое-то время Ильенко снял ленту, в которой Мазепу превознес героем, а российского императора Петра I «содомитом и предателем».

«Так часто бывает, что ненависть лишает человека таланта и разума», — заключил Никоненко.

Ранее актер и певец Никита Джигурда решил выполнять боевые задачи в зоне СВО. Он направил запрос с просьбой попасть в подразделение к мужу блогера Елены Блиновской Алексею и адвокату Эльману Пашаеву.